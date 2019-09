Roma, Zaniolo: «Fonseca ha carattere: non ha paura di niente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fonseca ha le idee chiare, ha tanto carattere, dice le cose in faccia e non ha paura di niente». Anche Nicolòè tra gli innamorati del tecnico portoghese, non è un caso, infatti, se il centrocampista è tornato a sorridere e regalare dei colpi degni di un campione. Nicolò è in ascesa, il periodo negativo adesso sembra alle spalle: «ll mio obiettivo è continuare a crescere, a livello calcistico e umano. La squadra è forte, è piena di campioni e giovani validi. Noi giovani dobbiamo prendere da loro e dare il massimo per riportare la Roma dove merita», le sue parole al Match Program in vista della trasferta a. L’obiettivo del club è ritornare in Champions League tra i grandi: «Nelle ultime due gare abbiamo disputato due partite perfette. Parlando di campionato, contro il Sassuolo nel primo tempo tutta la squadra è stata devastante, nel secondo abbiamo leggermente abbassato la concentrazione e dobbiamo crescere». Nessun dubbio sul ruolo: «Trequartista è quello che preferisco, ma anche esterno mi trovo bene, come ho dimostrato in Europa League».