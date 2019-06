Roma, addio Manolas: il greco al Napoli, Diawara in giallorosso

La Roma saluta Manolas. Il difensore greco, eroe della remuntada sul Barcellona in Champions grazie al gol del 3-0, è del Napoli. La trattativa tra i due club è arrivata a una soluzione: il difensore raggiunge De Laurentiis per una cifra totale di 34 milioni di euro (2 in meno della clausola rescissoria). L'operazione consentirà al club di Pallotta di generare 30 milioni di plusvalenza. Manolas guadagnerà 4,5 milioni a stagione, lascia la Roma dopo 5 stagioni nelle quali ha totalizzato 206 presenze.



Fonseca in cambio avrà il centrocampista Diawara, come parziale contropartita. Il costo dell’operazione per il guineano è di 18 milioni più 2 di bonus. Il giocatore, che ha avuto il benestare del tecnico portoghese, discuterà domani le cifre del contratto con la Roma. Ultimo aggiornamento: 20:59





