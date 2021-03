15 Marzo 2021

di Romolo Buffoni

(Lettura 2 minuti)







In attesa di riuscire a battere una big, la Roma conosce la sua prima sconfitta contro una “piccola”. Fatalmente il cammino che porta alla prossima Champions League per i giallorossi si fa in salita e con una pendenza discreta. Fonseca già prima del match con il Genoa aveva accusato i ritmi del calendario («giocare così tanto è disumano») e alla vigilia del match di Parma aveva rincarato la dose dicendo «la squadra è stanca», ma da qui a “non presentarsi” al Tardini ce ne passa. Perché la Roma ieri pomeriggio è mancata in tutto, piegata dalle tante assenze e da una condizione atletica opaca. Però fermare il treno o scendere non si può e il tecnico portoghese deve trovare in fretta i rimedi per evitare altri passaggi a vuoto. Perché la Lega di serie A molto difficilmente concederà il rinvio del match con il Napoli di domenica sera, nonostante la veemente protesta mossa dal club di Friedkin per lo spostamento al 7 aprile del recupero dei partenopei con la Juve al quale da via Rosellini hanno ufficialmente risposto «è tutto regolare». La Roma adesso si ritrova a due punti dall’Atalanta quarta e a -5 dai bianconeri terzi dell’orgoglioso Cristiano Ronaldo, che a Cagliari ha risposto alla sua maniera a chi lo ha giudicato un lusso dopo l’eliminazione dalla Champions: tripletta e Pelé scavalcato sul podio dei bomber più prolifici di sempre. Ora il portoghese è a quota 770 gol, a meno due da Romario nella classifica guidata con 805 gol dal ceco Josef Bican. La Roma oggi però potrebbe riaccorciare le distanze dall’Europa che conta: si discute il ricorso contro lo 0-3 a tavolino inflittole alla prima giornata contro il Verona per aver inserito Diawara nella lista degli Under 22, nonostante il guineano il 17 luglio ne avesse compiuti 23. Il club punta a far tramutare la sconfitta a tavolino in un’ammenda e riavere così il punto ottenuto sul campo grazie allo 0-0 finale.

Avvocati e giudici anche nella settimana della Lazio: prende il via domani davanti al Tribunale federale il processo sul caso tamponi. Lotito punterà a dimostrare che era compito del laboratorio di analisi comunicare con la Asl e che comunque Immobile era negativo quando scese in campo a Torino contro i granata.