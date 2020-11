Roma, Kumbulla negativo al tampone: «È l'ora di tornare»

Marash Kumbulla è risultato negativo al tampone e potrà cominciare l’iter per riprendere ad allenarsi con la squadra, a darne l'annuncio è stato il calciatore attraverso una storia su Instagram: «È l'ora di tornare», ha ascritto allegando una foto con la maglia della Roma. Il difensore ha contratto il Covid-19 lo scorso 10 novembre e solo dopo 20 giorni è riuscito a sconfiggere il virus. L’ex Verona, prima di tornare ad allenarsi, si sottoporrà a una visita di idoneità sportiva come previsto dal protocollo della Figc, poi comincerà gradualmente a rientrare in gruppo. Fonseca ha un disperato bisogno di difensori dopo l’infortunio di Mancini a Napoli e quello di Smalling, l’inglese, però, dovrebbe recuperare in tempo per la gara contro il Sassuolo di domenica prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA