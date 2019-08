Dzeko rinnova e la moglie festeggia: «Roma, casa nostra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando Dzeko diesse di no al Chelsea (di Conte) si seppe con certezza che, dietro, ci fu il parere pesante di Amra Siljdzic ovvero della splendida signora Dzeko. Fu lei a convincere Edin a gennaio del 2018 che i soldi di Abramovic non potevano cambiargli la vita in meglio se il prezzo da pagare era lasciare Roma.Così ieri nessuna sorpresa quando fra i primi post social di festeggiamento del rinnovo a sorpresa del bomber bosniaco con i giallorossi, c'è stato quello di Amra che sopra la foto del marito sorridente con la maglia con su stampato "2022" data della nuova scadenza ha scritto "La Roma è casa nostra" con tanto di emoticon innamorato. Edin ha dichiarato: «Sono rimasto perché ho capito quanto il club desiderasse che io restassi». E se ci fosse invece ancora lo zampino della sua dolce metà dietro il no all'Inter? L'importante è che Conte non pensi che Amra abbia qualcosa di personale con lui. E' solo "colpa" dell'amore per Roma e per la Roma.