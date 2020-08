Roma, Aldair e Tonetto star del footvolley a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggia di Terracina, dal 21 al 23 di agosto, diventa la Capitale degli sport da spiaggia. Un forte segnale di ripartenza voluto dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Amici dello Sport, del presidente Francesco Cascarini che, nel difficile periodo post-covid ha deciso di dare vita ad una manifestazione di grandi contenuti tecnici ed agonistici.Nell'impianto sportivo RDT Summer Village, allestito sulla sabbia dello stabilimento Rive di Traiano, riflettori puntati su beach tennis, footvolley e beach hockey per una tre giorni che vedrà la partecipazione di tanti assi degli sport da spiaggia.Il piatto forte dell’evento sarà il beach tennis. Dal 21 al 23 si terranno i campionati regionali giovanili delle categorie Under 12, 14, 16 e 18 con l’assegnazione dei titoli di quarta, terza ed open. Protagoniste le migliori promesse, maschili e femminili del territorio.La manifestazione sarà impreziosita da un torneo esibizione che vedrà protagonisti quattro giocatori uomini e quattro giocatrici donne, ai vertici del ranking italiano.(terzo della classifica nazionale),(neo campione italiano 4° nel ranking),(quinti a pari merito nel ranking) giocheranno per aggiudicarsi il Rive di Traiano così come(prima e seconda della classifica italiana) e le neo campionesse italiane(terza e quarta del ranking) in campo femminile. Sfide di altissimo livello fra i protagonisti assoluti della disciplina. La formula sarà quello doppio giallo tutti contro tutti per poi disputare tre finali: doppio misto, doppio femminile e doppio maschile. Un momento unico che darà la possibilità ai giovani campioni under, di contendersi i titoli di categoria giovanile davanti ai propri beniamini.Ma sarà spettacolo vero anche venerdì 21 alle ore 18 quando il proscenio sarà preso dal Footvolley (calcio tennis) che vedrà protagonisti due grandissimi ex romanisti: "sfideranno in un match che si preannuncia dal pronostico incertissimo due azzurri della nazionale di footvolley, in arte "Gatinho", edue veri e propri funamboli della disciplina.La finale del torneo di footvolley di venerdì 21 e le finali del torneo di beach tennis di domenica 23, saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Ms Channel (814 di Sky) 814) MS Channel, sulla Web Tv Mschannel.Tv e sul canale Mssport 185 del digitale terrestre per il Lazio.La manifestazione vanta il patrocinio dalla Fondazione Telethon. Nelle giornate del 22 e 23 agosto all’interno del village i volontari della Fondazione organizzeranno una raccolta fondi in favore della ricerca per sconfiggere le malattie rare.