Roma, giallo Smalling: il contratto non è stato ancora ufficializzato

Chris Smalling non è ancora un giocatore della Roma. Dopo una trattativa terminata a pochi istanti dalla fine ufficiale del calciomercato, il contratto non è stato ancora ufficializzato dalla Lega. I giallorossi a pochi minuti dalla fine dei giochi erano riusciti a strappare il centrale inglese dal Manchester United per la cifra di 15 milioni più bonus. Dopo una serie di offerte del Ceo Fienga e di rifiuti da parte dei Red Devils, i due club avevano trovato la quadra ma problemi burocratici stanno ritardando l’ufficialità. Ultimo aggiornamento: 20:41

