Roma, Fonseca ritrova Smalling: oggi si è allenato con il gruppo

In vista della gara con l'Inter la buona notizia per la Roma è il ritorno in gruppo di, anche se è difficile immaginare il difensore inglese titolare contro i nerazzurri. Per questo Fonseca dovrà valutare se confermare Kolarov centrale o riproporre Cristante, con Diawara e Vertout sicuri tiolari del centrocampo. Va verso la conferma il tridente offensivo Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko, anche se Carles Perez può essere la sorpresa dell'ultim'ora. Mirante, Santon e Fazio hanno lavorato a parte.