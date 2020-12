Roma, Fonseca: «Contro l'Atalanta sarà la solita sfida fisica e complicata»

E' un Fonseca sereno e rilassato quello che si presenta davanti alle telecamere per la conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Roma. I recenti risultati che hanno riportato la Roma a condividere la terza piazza in compagnia della Juventus, hanno riportato entusiasmo. Ma il portoghese frena: «Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno e questo significa finire nelle prime quattro posizioni della classifica». Niente volo pindarici con la fantasia quindi: «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine ed è presto per definire gli obiettivi da poter raggiungere».

Di sogno scudetto, quindi, nemmeno a parlarne. Fonseca dopo un anno e mezzo di Roma sembra aver capito la mentalità dell'ambiente giallorosso: «Io sono equilibrato e voglio equilibrio anche dalla squadra. Se vinciamo una partita non siamo i milgiori del mondo e se ne perdiamo una non siamo i peggiori».

La formazione da opporre a Gasperini? «Mirante o Pau Lopez? Ho già deciso chi gioca in porta, ma lo scoprirete domani. Pedro? Lui è molto importante per noi. Vediamo. E' un'opzione possibile per la partita di domani. Dzeko? Sta molto bene e sta lavorando benissimo. Ha segnato quattro gol ma ha partecipato a tantissime altre reti». Sfida contro l'Atalanta che non sarà facile: «Sarà un match molto fisico. Loro sono una squadra molto forte. Sappiamo che non sarà facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA