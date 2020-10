Roma, ecco la lista Uefa: fuori Pastore, c'è Zaniolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma ha ufficializzato la lista dei calciatori per la fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi saranno impegnata nel Gruppo A con Young Boys, CFR Cluj e CSKA Sofia.Ecco i giallorossi a disposizione per la prima fase della competizione.Pau LOPEZAntonio MIRANTEFederico FAZIORoger IBANEZJuan JESUSRick KARSDORPMarash KUMBULLAGianluca MANCINIBruno PERESDavide SANTONChris SMALLINGLeonardo SPINAZZOLABryan CRISTANTEAmadou DIAWARAHenrikh MKHITARYANLorenzo PELLEGRINIJordan VERETOUTGonzalo VILLAREdin DZEKOBorja MAYORALCarles PEREZPedro RODRIGUEZB LISTPietro BOERRiccardo CALAFIORINicolò ZANIOLOIntanto, la Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute dall’offerente• Corrispettivo per azione: Euro 0,1165 in contanti per ciascuna azione ordinaria A.S. Roma S.p.A.• Periodo di adesione: dalle ore 8.30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 alle ore 17.30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe• Data di pagamento del corrispettivo: 4 novembre 2020, salvo proroghe.