Roma, ecco Kumbulla: il difensore è atterrato a Fiumicino. Adesso visite mediche e firma

Marash Kumbulla è atterrato nella Capitale questo pomeriggio alle 16.40. Il difensore del Verona ha detto sì alla Roma, un trasferimento che costerà alle casse giallorosse 5 milioni per il prestito, 18 per il riscatto e probabilmente il prossimo anno verrà scontato il costo di Cetin. Maglietta bianca, zainetto in spalla e mascherina azzurra sul volto, il calciatore si è prestato alle foto e video di rito prima di entrare in un auto con il fratello, il padre e l’agente per dirigersi verso la clinica Villa Stuart. Il difensore si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per il prossimi 5 anni a 1,5 milioni a stagione.

