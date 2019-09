Spunta Idrissi e sfida Vital. Kalinic più vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Petrachi corre contro il tempo. Se Kalinic è pronto a sbarcare a Roma domani, qualche complicazione è sorta invece per l’acquisto di Mateus Vital. Operazione che a Trigoria erano sicuri di chiudere con un blitz intorno ai 7-8 milioni complessivi. Non avevano però fatto i conti con il Corinthians e con l’agente del ragazzo. Il club brasiliano possiede l’85% del cartellino e ha formulato due richieste a seconda se al prestito sarà aggiunto il diritto o l’obbligo di riscatto. Nel primo caso la somma è di 11 milioni. Nel secondo scende a 7. Somme alle quali va aggiunto il restante 15%, diviso tra il procuratore e il Vasco da Gama, sua ex squadra. In totale sono all’incirca 12 e 8 milioni.SCHICK AL LIPSIALa Roma s’è presa ancora mezza giornata di tempo (mancherebbero poi i tempi tecnici) per provare a trovare una soluzione. In caso contrario, ha già individuato il sostituto. Si tratta di Idrissi, classe 96’, olandese naturalizzato marocchino, ala dell’Az Alkmaar e della nazionale africana. Profilo interessante: giovanili nel Nac Breda, poi passa al Feyenoord dove gioca fino alla Under 23. Nel 2015-16 si trasferisce al Groningen. In due stagioni e mezzo colleziona 62 presenze e 12 reti. A gennaio del 2018 è acquistato dall’Az Alkmaar, concludendo la stagione con altre 12 partite e 3 reti. Lo scorso anno, l’exploit: 15 gol in 43 presenze tra campionato e coppa. Anche in questa stagione è partito forte: 3 reti in altrettante gare. Il giocatore è in trattativa con il Torino ma Petrachi ha chiesto all’agente di attendere ancora qualche ora. A seconda di come andrà a finire la questione legata a Vital, la Roma affonderà o meno il colpo. Costo: 10 milioni. Sono ore calde anche sul versante Schick. Roma e Lipsia hanno trovato ormai un’intesa di massima che sarà resa ufficiale nelle prossime ore. Operazione che si concluderà con un prestito biennale con obbligo di riscatto a 26 milioni, legato alle presenze. Segnali che confermano come l’happy-end sia imminente non mancano: Kalinic, il sostituto del ceco, ha rifiutato l’Al-Gharafa Sports Club ed è atteso domani nella Capitale (operazione in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni). Augustin, invece, attaccante del club tedesco, è stato ceduto al Monaco liberando così il posto a Schick. Rush finale anche per Gonalons, ad un passo dal Granada (prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni) e Santon. La Spal preme ma il terzino va convinto, visto che preferirebbe restare in giallorosso. Bianda ha invece rifiutato un club turco.