Roma, dall'alleanza con la Juve arriverà Higuain

L’ammissione in pubblico magari non arriverà mai, ma l’alleanza con la Juve sembra fatta su misura per la Roma di Fonseca. Perché, anche se la tifoseria giallorossa fatica giustamente a digerirla, l’allenatore è pronto a trarre vantaggio proprio dal patto siglato ad inizio estate tra i ds Paratici e Petrachi che, nel menù esclusivamente dedicato alla plusvalenza, hanno messo in piedi lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini.PREMIER FEDELTÀOra da Trigoria il management di Pallotta rivolge lo sguardo oltremanica. A Manchester, sponda United, lievita la voracità della società bianconera e indirettamente si decide il mercato della Roma. Se la Juve fa centro anche nell’acquisto di Lukaku (e nella cessione di Dybala), il club giallorosso deve solo restare in scia e sfruttare l’onda bianconera che in Italia travolge soprattutto l’Inter. Paratici, con l’operazione preparata in Inghilterra, può spingere al traguardo Petrachi. Che sarebbe agevolato nelle 2 mosse principali del piano di rafforzamento della squadra, studiato con l’allenatore da tempo: 1) con l’arrivo del centravanti belga a Torino, Higuain sarebbe automaticamente di troppo per Sarri e quindi resterebbe con la scelta obbligata di dire sì al club di Pallotta; 2) l’Inter, dovendo rinunciare alla prima scelta di Conte per l’attacco, avrebbe l’urgenza di chiudere per Dzeko e senza più tirare sul prezzo. La Roma, dunque, andrebbe a dama, sistemando la situazione sia in entrata che in uscita. Avrebbe il centravanti titolare per la stagione che verrà e al tempo stesso incasserebbe anche la cifra ritenuta giusta per la cessione annunciata.