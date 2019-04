Florenzi, finalmente un pomeriggio da capitano vero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha una fascia da capitano grande come un poster. Come a dire alla gente: guardatela, si vede bene, la sto onorando. Florenzi combatte per un po’ di amore da parte della sua gente, che ultimamente lo ha un po’ mollato. Colpa di quella volta, magari, in cui disse alla squadra di non andare sotto la curva perché questo dice la legge; colpa anche della scorsa, caldissima estate, persa appresso a un rinnovo milionario del contratto. Colpa anche, inevitabilmente, di tante prestazioni non all’altezza. Florenzi da quel “bello de nonna” guadagnatosi, per il gol e la corsa con bacio annesso alla nonnina seduta n tribuna, di un Roma-Cagliari di qualche anno fa a oggi, ha raccontato una parabola che lo ha visto protagonista perdente, svilito. Qualche mese fa disse di aver trovato l’equilibrio dopo aver capito di non poter piacere a tutti. Ma un conto è non piacere a pochi, un altro è di non essere di gradimento a tanti. Ora Ale sta facendo di tutto per far cambiare il vento e la prestazione, stavolta, con quella fascia da capitano che sembra un poster, sicuramente aiuta. Sono qui, voleteme bene. Non tutti, per carità, ma sicuramente più di quelli che gliene vogliono ore, questo sì.