Roma, Bruno Peres: «Sono cambiato, adesso mi comporto da professionista. Spero nel rinnovo»

Bruno Peres ha cambiato atteggiamento rispetto alla sua prima esperienza alla Roma. Il difensore racconta la sua nuova vita nella Capitale: «All’inizio ho fatto un po’ di fatica, il cambiamento c’è stato nell’atteggiamento fuori dal campo. Credo che il cambiamento si veda, che la mia testa è quella giusta e di un professionista». Ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Cluj.

Il Covid. «È stato un po’ difficile e non ho fatto la stessa preparazione che hanno fatto loro. Adesso sto raggiungendo lo stesso livelle e credo di cominciare ad andare forte come vanno loro».

Cosa può dare alla Roma. «In ogni partita importante devi avere la testa e mentalità giusta. In ogni partita devi essere decisivo nel sistema della squadra, questo è quello che cerco di fare. Voglio essere decisivo in campo e aiutare i miei compagni».

La rinascita a Roma. «All’inizio ho fatto un po’ di fatica, il cambiamento c’è stato nell’atteggiamento fuori dal campo. Tutto quello che sto facendo fuori dal campo mi aiuta dentro. Credo che il cambiamento si veda, che la mia testa è quella giusta e di un professionista. Sono contento di essere cambiato, felice di giocare bene e aiutare la mia squadra dando il massimo in ogni partita».

Il rinnovo. «In questo momento penso a fare bene alla Roma. Ho anche la motivazione di rinnovare il contratto, sto cercando di fare le cose per bene, sto lavorando dure per meritarmi il rinnovo. Il lavoro in questo momento è più importante e se le cose vanno bene dentro il campo, poi le andranno bene anche fuori. Sono fiducioso che tutti saranno felici per ciò che succederà nel futuro».

Difesa a tre o a quattro. «Quando giochiamo a tre riesco a stare più avanti e sfruttare il mio essere offensivo. A quattro devi difendere di più. Per me non c’è differenza, ho giocato in entrambi i modi. A tre sto più vicino ad attaccanti e centrocampisti a quattro devi leggere la giocata ed essere intelligente abbastanza da chiudere e fare le diagonali».

