Respinta con perdite. La Roma ha fallito un altro esame di maturità, incassando a Bergamo una nuova, pesante sconfitta. Quattro i gol al passivo, come a Napoli. E a niente serve constatare che, stavolta, c’era stata l’illusione del gol di Dzeko in apertura di match. La squadra di Fonseca è durata un’ora al Gewiss Stadium. Mkhitaryan, Pedro, Pellegrini e compagni hanno perso prima di tutto il duello fisico e poi quello tattico: l’ingresso di Ilicic ha fatto saltare il banco con Fonseca, che aveva perso Spinazzola per infortunio, rimasto colpevolmente a guardare il castello di carte crollare. Cambi tardivi e sconfitta, l’ennesima contro una big.

La Lazio invece trova la forza di ripartire. Pur perdendo ancora Acerbi infortunatosi durante il riscaldamento, la squadra di Inzaghi sfodera la prestazione che serviva per battere il Napoli e rimettersi in corsa. Una perla il primo gol segnato di testa da Immobile, ormai bomber di primissimo piano a livello europeo. Al Natale ci arrivano a tutto gas le milanesi, con i rossoneri versione sprint capaci di passare in casa del Sassuolo con il gol più veloce della storia della serie A. Più lenta l’Inter di Conte, ma alla fine i nerazzurri piegano lo Spezia di misura e mettono via la sesta vittoria di fila. Il sabato, infine, aveva restituito alla lotta scudetto una Juventus spumeggiante, forse la più bella vista in campionato dell’era Pirlo. I portieri bianconeri Szczesny e, sabato a Parma, Buffon, sono costretti a lavorare un po’ troppo rispetto al solito, ma la squadra sembra aver trovato gli equilibri e gli automatismi giusti per dare l’assalto al nono scudetto di fila. Soprattutto se Cristiano Ronaldo si è messo in testa di agganciare un certo Pelè come numero di gol segnati: ne mancano solo 11.

