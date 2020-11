Roma, ancora allenamenti distanziati. Domani giornata libera, ma nuovo ciclo di tamponi

A Trigoria proseguono gli allenamenti distanziati per evitare ulteriori contagi dopo quelli avvenuti negli ultimi giorni e che hanno colpito Dzeko, Boer, Pellegrini, Fazio, Santon e Kumbulla. A proposito del difensore ex Verona, il ct Reja lo avrebbe voluto fortemente per le sfide di Nations League contro Kazakistan e Bielorussia nonostante lo stop della Asl. Era pronto, infatti, un charter da 45 mila euro - riporta la stampa albanese - che lo avrebbe portato in nazionale. Poi, la positività al Covid ha bloccato il piano e Marash è rimasto in isolamento nella Capitale. Fonseca ha concesso 24 ore di riposo, ma domani la squadra dovrà ugualmente recarsi al centro sportivo per sottoporsi ai tamponi (quelli di oggi sono risultati tutti negativi). Se il trend dovesse confermarsi, allora il tecnico potrà ricominciare con gli allenamenti di gruppo in vista della sfida contro il Parma.

