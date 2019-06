Roma, accordo trovato con lo Shakhtar per Fonseca: pagata la clausola di 2 milioni

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e, risolto qualche dettaglio, lunedì potrebbe già essere nella Capitale per la presentazione. Il tecnico portoghese si è liberato dalla Shakhtar Donetsk grazie al pagamento della clausola rescissoria di 2 milioni di euro saldata dalla Roma (inizialmente il presidente Achmetov chiedeva 3 milioni), l'allenatore rinucerà ad alcuni bonus, mentre al suo staff saranno riconosciuti per intero. Dopo i no di Conte e Gasperini rifilati a Pallotta, sarà compito di Fonseca (ottavo allenatore dell'era americana) restituire entusiasmo a una piazza reduce da una stagione fallimentare in cui non è stata centrata la qualificazione in Champions. Il tecnico porterà con se anche parte del suo staff e firmerà con i giallorossi un contratto di tre anni (possibile 2 con opzione per il terzo) a circa 2,5 milioni a stagione.

Ultimo aggiornamento: 12:52

