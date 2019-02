© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sperava nella vittoria la Vis Artena, nell'anticipo dei serie D giocato sabato pomeriggio al Caslini di Colleferro. Invece, la squadra rossoverde è riuscita a raccogliere solamente un punto, andando ad infrangere contro l’atteggiamento difensivo della Torres, che ha anche rischiato di fare il colpaccio. Un palo e un intervento provvidenziale del portiere Rausa hanno infatti evitato una sconfitta che sarebbe stata troppo severa per la squadra di Francesco Punzi, come ha poi sottolineato lo stesso tecnico. «La partita è stata combattuta ed equilibrata, abbiamo affrontato una squadra decisamente superiore alla classifica attuale. Siamo soddisfatti di aver aumentato il distacco dalla zona play out e del fatto che sono due partite che riusciamo a non prendere gol». Lo 0-0 ha portato infatti l’Artena a quota 36 punti in classifica al decimo posto, una posizione che può dare momentanea tranquilla alla squadra di mister Punzi, attesa dalla trasferta a Latina nel turno infrasettimanale di dopodomani.