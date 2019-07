Continua, sul campo di Artena, la preparazione della Vis, in vista del secondo campionato di serie D della sua storia. La squadra arteniese, sotto la guida di Stefano Campolo, si allena due volte al giorno con una rosa che al momento è ben definita, anche se non sono esclusi ulteriori arrivi e/o partenze in casa rossoverde.

Il presidente Roberto Matrigiani, dopo aver annunciato sul profilo facebook del club e sul sito ufficiale l'arrivo di ben undici giocatori nuovi, sta per portare a termine il tesseramento di un dodicesimo. Si tratta di Francesco Chinappi, un classe 2000 che ha già esordito in serie D con la maglia del Trastevere la scorsa stagione. Chinappi, originario di Gaeta, è un media di notevole prestanza fisica (è alto 1,80 m) ed ha al suo attivo 13 presenze in quarta serie.

Chinappi si aggiunge a Gianmarco D'Alessandris, punta prelevata dall'Arce 1932, a Davide Cataldi (difensore ex Roma Primavera e Salernitana Berretti, che arriva dal Sudtirol), a Gabriele Cococcia, giovane che è stato trasferito dal Frosinone, e Riccardo Martorelli, difensore centrale che vanta grande esperienza nel campionato di serie D, avendo vestito le maglie di Lupa Roma, Rieti, Monterotondo e Trastevere. La scorsa stagione l'ha giocata nell'Ostia Mare. A completare il gruppo dei nuovi, Fabio Sakaj, un altro classe '98 che scende dalla Lega Pro, dopo la stagione giocata con la Pianese. La sua orgine calcistica è comunque legata al Fondi. A completare la lista, ci sono Matteo Belvisi (ex Arezzo e Roma Primavera pure lui), Sonny Qehajaj (ex Gragnano), Victor Chirilenco (che arriva dalla Pianese), Michael Fibiano (ex Turris), Umberto Basili (dal Rieti) e Andrea D'Angeli (Frosinone.

