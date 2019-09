© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che l’esordio in campionato fosse molto complicato era cosa nota. Ma probabilmente ci si poteva attendere qualcosa in più dalla Vis Artena che ha affrontato la Turris, una delle possibili protagoniste del girone G. Lo 0-3 finale è un boccone amaro per i rossoverdi di mister Stefano Campolo.«Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ma il primo tempo è stato brutto e avremmo dovuto fare certamente meglio in special modo dopo il primo gol quando abbiamo avuto dieci minuti di appannamento completo. All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di restare in gara fino alla fine e devo dire che la squadra ha già dato una prima risposta positiva, anche se la Turris è stata abile a non concederci nessuna chance di tornare in partita. Ora, comunque, bisogna rimanere tranquilli e al tempo stesso entrare in campo più arrabbiati nei prossimi match». Il tecnico spiega la sostituzione di Prandelli (autore di una bella doppietta nel vittorioso match di Coppa Italia sul campo dell’Albalonga della settimana precedente) già prima dell’intervallo.«Non è stata certamente una scelta punitiva per il ragazzo, ma avevo bisogno di ripristinare alcuni equilibri: forse avevo messo in campo una squadra un po’ troppo spregiudicata. Sono stato giocatore e so quanto può dispiacere essere sostituiti in determinate situazioni, ma ho già parlato con Prandelli che tra l’altro si è dimostrato estremamente corretto e professionale ed è rimasto al fianco dei suoi compagni per tutto il secondo tempo». Il calendario non è “amico” della Vis Artena che domenica è attesa dalla visita al Trastevere. «Un’altra signora squadra, ma siamo convinti di avere armi importanti per poterli infastidire. Sappiamo che non potremo andare a dominare su quel campo, ma cercheremo di dare il massimo».