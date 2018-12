Arsenal su Banega e De Jong vicino al Barcellona ma il Bayern non molla

Sono giorni densi di interrogativi per l'argentino Ever Banega, centrocampista del Siviglia, che nei giorni scorsi ha ricevuto un'offerta per trasferirsi nell'Arsenal. L'ex interista è nel mirino dell'allenatore spagnolo dei 'Gunners', Unai Emery, che vorrebbe portarlo a Londra per dare ordine all'assetto tattico della propria squadra. A Siviglia, Banega si trova bene e non sarebbe del tutto convinto di lasciare l'Andalusia per trasferirsi nella 'City'. L'Arsenal è in attesa di una risposta da parte del giocatore, che ha contribuito a rilanciare il Siviglia. Il 'Tanguitò, come viene soprannominato Banega, ha una clausola rescissoria di 20 milioni, che l'Arsenal non ha problemi a coprire per intero.

Dalla Spagna danno quasi per fatto il passaggio di Frenkie De Jong dall'Ajax al Barcellona, dalla Germania arriva invece la notizia di un Bayern Monaco poco arrendevole. Il club più titolato della Bundesliga, infatti, secondo quanto riporta l'edizione sportiva della Bild, non sembra intenzionato a mollare il gioiellino del club di Amsterdam. I dirigenti tedeschi avrebbero messo gli occhi sul talentuoso centrocampista prima dei rivali catalani che, però, si sarebbero inseriti prepotentemente fra il Bayern e il giocatore. A suon di milioni, naturalmente. La quotazione di De Jong si aggira sui 70 milioni, ma potrebbe salire, dal momento che l'Ajax ne avrebbe rifiutati 75 dal PSG.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA