Arsenal, secondo intervento alla caviglia per Welbeck

L'attaccante dell'Arsenal, Danny Welbeck, è tornato per la seconda volta sotto i ferri per la frattura alla caviglia destra. Il nazionale inglese era stato operato il giorno successivo all'infortunio subito la scorsa settimana in un match di Europa League contro lo Sporting Lisbona ed ora si è proceduto a un secondo intervento. «Entrambe le operazioni sono andate bene, senza complicazioni -ha sottolineato in una nota il club londinese-. Danny procederà ora con la fase di recupero e la riabilitazione anche se ora è prematuro parlare di date per il rientro». In stagione Welbeck ha fin qui realizzato 5 gol in 14 gare, la scorsa settimana era stato convocato dal ct dell'Inghilterra per le sfide con Stati Uniti e Croazia.