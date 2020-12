L’Inghilterra riapre gli stadi. Una prova generale c’è stata già ieri per alcune partite di Championship, Football League One e Football League Two (le nostre serie B, C e D). Oggi toccherà ll’Arsenal in Europa League. Ieri, in Championship si è rivisto il pubblico in Luton Town - Norwich e Wycombe-Stoke, in due impianti nei quali, sebbene si potessero avere fino duemila persone, si sono limitati a farne entrare un migliaio. Capienza massima consentita (duemila persone), invece, alle corse di ippica in Haydock Park, Kempton Park, Lingfield Park e Ludlow. Si sono trattate di prove generali per la riaprtura, prevista nel prossimo week-end in tutta la Premier League, con regole ben precise in base a come è divisa la nazione secondo il numero dei contagi. Un antipasto, per un club di Premier, ci sarà stasera allo stadio dell’Arsenal, che ospiterà la sfida dei Gunners con il Rapid Vienna (ore 21) . Sabato e domenica, negli stadi della Premier l’accesso sarà regoplato dalle diverse aree nelle quali è stata suddivisa l’Inghilterra. I club che rientrano nelle aree della «Tier 1» (le zone dove la circolazione del virus è più limitata) gli stadi ospiteranno fino a un massimo di quattromila persone. Nella «Tier 2» la metà, mentre nella «Tier 3» i cancelli resteranno chiusi. Dati alla mano, dunque, le società di Londra e Liverpool potrebbero tornare a giocare a porte aperte. Mentre Manchester City, Manchester United, Newcastle, Leeds, West Bromwich Albion, Sheffield United, Leicester e Burnley ancora non potranno aver tifosi sugli spalti. Sì alla birra negli stadi, ma si beve solo seduti, sconsigliato urlare e cantare. È il calcio in Inghilterra ai tempi della pandemia.

