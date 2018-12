Arsenal, party con vodka e gas esilarante: un video inguaia alcune stelle dei gunners

Un video diffuso dal Sun inguaia le stelle dell'Arsenal. Il tabloid britannico ha pubblicato un filmato girato durante un party a base di vodka e champagne in cui alcuni giocatori dell'Arsenal vengono immortalati mentre inalano gas esilarante. Le immagini sarebbero state girate ad agosto in un locale di Londra, pochi giorni prima dell'inizio della stagione in Premier League che ha visto i 'gunners' incassare due sconfitte contro Manchester City e Chelsea. Secondo il Sun al festino privato, costato circa 30mila sterline, avrebbero partecipato una dozzina di giocatori e circa 70 ragazze. Nel filmato sono riconoscibili alcuni tra i giocatori più importanti della squadra di Unai Emery tra cui Alexandre Lacazette, Mesut Ozil e Pierre-Emerick Aubameyang oltre al giovane talento francese Matteo Guendouzi. Nel video si vedono i giocatori stesi sui divanetti che crollano semisvenuti e in stato confusionale dopo avere inalato da alcuni palloncini il gas chiamato 'hippy crack'. «Erano fuori di testa, alcuni di loro sembravano svenire -ha raccontato al Sun una ragazza che ha partecipato al festino-. A un certo punto Ozil sembrava fuori di sé, anche il giovane dai capelli ricci (Guendouzi, ndr) è stato incoraggiato a provare e l'effetto è stato anche peggiore. Ha inalato il gas, poi è completamente svenuto e si è accasciato di fianco sul divano». Il caso è un fulmine a ciel sereno per il club e la squadra, imbattuta in campionato dopo il doppio passo falso di inizio stagione, e ovviamente ha mandato su tutte le furie il tecnico Emery. Un portavoce dell'Arsenal ha già fatto sapere che i giocatori protagonisti del festino saranno chiamati a rendere conto del loro comportamento e che «saranno ricordate loro le responsabilità che hanno in quanto rappresentanti del club». L'Arsenal, intanto, tornerà in campo domani nella sfida casalinga di Premier League contro l'Huddersfield.

