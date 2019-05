Arsenal, Mkhitaryan escluso dalla finale di europa League per "motivi politici"

Niente finale di Europa League per Henrikh Mkhitaryan: il fantasista dell'Arsenal dovrà rinunciare alla sfida contro il Chelsea di Maurizio Sarri a causa delle tensioni tra Armenia, patria del numero 7, e Azerbaigian, nella cui capitale Baku si disputerà l'atto conclusivo del torneo. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, i Gunners hanno confermato che, dopo "aver esplorato nel dettaglio tutte le opzioni possibili e aver discusso con Micki e con la sua famiglia, abbiamo deciso che non partirà con noi". Alla base della rinuncia vi è la disputa sulla regione del Nagorno Karabakh, enclave di maggioranza etnica armena nel territorio azero, che nel 1991 decise di staccarsi dall'Azerbaigian e fondare una repubblica, appoggiata dall'Armenia: la dichiarazione d'indipendenza causò un conflitto tuttora irrisolto. Sebbene nel comunicato l'Arsenal spieghi che "si tratta di qualcosa che capita molto raramente nella carriera di un giocatore", per Mkhitaryan è già la terza rinuncia a trasferte in territorio azero: nel 2015, quando indossava la maglia del Borussia Dortmund, aveva saltato la gara in casa del Qabala, mentre nella stagione in corso era rimasto a casa nella sfida della fase a gironi tra Qarabag e Arsenal. I Gunners hanno espresso tutto il loro disappunto alla Uefa per le ragioni che costringeranno il tecnico Unai Emery a rinunciare a "un giocatore chiave": per lui quest'anno 7 gol in 39 presenze totali.

