Arriva la scommessa Reale per il Fiumicino

Terzo volto nuovo per il Fiumicino. Dopo le firme di Natalizi e Di Meglio arriva alla corte di mister Luigi Di Ruocco un giocatore giovane di ottima prospettiva. Si tratta di Alessandro Reale classe 2002 che nella scorsa stagione ha giocato con la SFF. Esterno di fascia è un calciatore sul quale la società ha deciso di scommettere, perché crede fortemente nelle sue potenzialità. Andrà a comporre la batteria degli under a disposizione del tecnico della prima squadra e all'occorrenza potrebbe anche fare turn over con l'Under 19 di mister Stampone che è stata ripescata in Elite. Un elemento prezioso che potrà crescere ulteriormente sotto l'ala protettiva dei più grandi del reparto ma che è già pronto per giocarsi un posto da titolare. Fisicamente non strutturato, ma dotato di un'ottima tecnica e di una grandissima facilità nella corsa è pronto a mettersi a disposizione della causa rossoblù.

Ultimo aggiornamento: 20:26

