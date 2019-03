Aria di grande sfida al Pierangeli, scalpita Tassi del Montespaccato

Real Monterotondo Scalo e il Montespaccato Savoia, due delle squadre più in forma in assoluto di tutto il campionato con gli eretini terzi nella generale e reduci da quattro successi consecutivi e la compagine romana che ne ha centrati addirittura 5. Inoltre si troveranno di fronte anche i secondo e il terzo attacca del girone A. Spettatore di lusso della sfida sarà il portiere del Montespaccato Riccardo Tassi, che a causa di un infortunio nell’ultimo periodo è stato sostituito egregiamente dal più giovane Langellotti. Il classe ’94 sta ritrovando la forma migliore dopo l’infortunio patito a Gennaio e spera di ritrovare al più presto la forma migliore, anche se si dice tranquillo e contento dell’ottimo lavoro svolto fino ad ora per sostiutirlo dal giovane compagno di squadra.

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA