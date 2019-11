L'Argentina supera il Brasile con un rigore di Messi

Un gol su un rigore - su fallo dello juventino Alex Sandro - di Leo Messi prima parato da Alisson e poi ribadito a rete dallo stesso fuoriclasse argentino al 14', e l'Argentina ha battuto il Brasile nell'amichevole di lusso tutta sudamericana disputata sul terreno del King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. La squadra di Lionel Scaloni ha in parte vendicato la sconfitta subita nella semifinale dell'ultima Coppa America, poi vinta dalla Selacao in casa. In campo l'ottimo Lautaro Martinez, assieme agli altri 'italianì Pezzella, De Paul, e nel Brasile Danilo, Alex Sandro e Paquetà. A riposo in panchina, invece, Dybala. Il Brasile ha sbagliato un rigore con il centravanti del Manchester City, Gabriel Gesus.





