Ricoverato Sabella, ex c.t. dell'Argentina

Proprio mentre l'Argentina, e il mondo, piangono Maradona, arriva la notizia del ricovero di Alejandro Sabella. L'ex c.t. della nazionale argentina di calcio è in una clinica privata di Buenos Aires per un malessere di natura imprecisata. Lo scrive il quotidiano Clarin. Nel suo portale online il giornale indica che Sabella, 66 anni, «non si era sentito bene negli ultimi giorni, per cui è stato trasferito la notte scorsa da La Plata, dove risiede, alla capitale argentina. I sanitari realizzano in queste vari test per determinare quale sia la patologia che affligge Sabella, che guidò la 'seleccion' argentina nei Mondiali in Brasile del 2014, dove giunse in finale. Anni fa Sabella ha dovuto curarsi per un tumore alla laringe.

APPROFONDIMENTI MONDO Maradona, tifosi con maglie e bandiere per l'ultimo saluto nella... SPORT Maradona, Falcao: «È stato un semidio, divino in campo,... ARGENTINA «Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari»....

© RIPRODUZIONE RISERVATA