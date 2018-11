L'Argentina “italiana” batte il Messico: Dybala ispira, Icardi sfiora il gol

Vince e convince l'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Paulo Dybala, autore anche dell'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo anche Icardi che ha sfiorato il primo gol con la maglia del suo Paese: il suo tiro, destinato a insaccarsi, è però diventato un'autorete per l'intervento sfortunato di Brizuela.



Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davanti al pubblico del “Kempes” di Cordoba la nazionale argentina ha dunque riscattato la prova non brillante contro il Brasile di un mese fa, e ha dato altre risposte positive al tecnico Lionel Scaloni, che si va sempre più consolidando sulla panchina albiceleste. Ha brillato Dybala, illuminando il gioco per larghi tratti, ma hanno fatto bene anche gli altri “italiani” in campo, da Lautaro Martines a Icardi (la staffetta tra interisti è avvenuta al contrario rispetto a quanto avviene in nerazzurro: Lautaro titolare, Maurito che subentra al suo posto...). Bene anche il fantasista dell'Udinese Rodrigo de Paul, subentrato a Correa.