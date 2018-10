Argentina, il legale di Maradona: «Diego chiamerà Messi per un chiarimento»

Il legale di Diego Armando Maradona, Matias Morla, ha spiegato che il suo cliente si metterà in contatto con Lionel Messi per chiarire i suoi recenti commenti sul numero 10 argentino. Maradona ha recentemente criticato Messi e messo in discussione le sue capacità di guida all'interno della nazionale Albiceleste («è inutile ritenere leader un uomo che va 20 volte in bagno prima di una partita

).

Maradona chiamerà Messi per spiegare cosa intendeva e per un chiarimento

, ha detto Morla al programma Luis Novaresio Entrevista di America 24.

Ha sempre sostenuto la nazionale e ciò che intendeva era che non dovevano più far impazzire Messi e che non era un leader, a differenza di quanto è stato detto. Quello che voleva dire era di non caricare Messi di troppe responsabilità, che non è il colpevole del fallimento attuale

, ha aggiunto Morla.

Maradona è triste, perché è stato molto ferito da ciò che ha detto Kempes«. L'ex nazionale argentino Kempes aveva difeso Messi dopo le critiche di Maradona.

Ogni volta che Maradona apre la bocca è un problema perché non rispetta nessuno

, ha osservato Kempes. Resta ora da capire se Messi accetterà la chiamata di Maradona e se potranno superare questo momento.

