Argentina, il ct Scaloni: «Messi colpito duramente dal Covid»

Messi colpito duramente dal covid. Lo rivela il ct della nazionale argentina. Lçionel Scaloni, parlando della mancatra convocazione del calciatore del Psg per le gare di qualificazione in sudamerica. «Lionel mi ha detto che è rimasto

seriamente colpito dal Covid. Aveva la variante più severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%». Il pallone d'oro è tornato in campo la scorsa settimana con la maglia del Paris Saint Germain contro il Reims.