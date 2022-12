Argentina-Francia, i sette cambi di Deschamps e i supplementari: cosa dice il regolamento

Durante la finale del Mondiale, Argentina-Francia, decisa soltanto ai calci di rigore, il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha effettuato sette sostituzioni, una in più del suo collega Scaloni. Nel dettaglio Kolo Muani e Thuram sono entrati al 41', Coman e Camavinga al 71', Fofana al 96', Konaté al 113' e Disasi al 121'.

Argentina mondiale, Leo Messi come Maradona. Battuta la Francia, 7-5 ai rigori

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento prevede un massimo di 5 cambi durante il tempo regolamentare, ai quali se ne aggiunge uno negli extra-time, per un totale di 6. Ma esiste anche un caso eccezionale: l'ipotesi in cui un giocatore, a causa di un colpo subìto alla testa, sia costretto a lasciare il campo. Circostanza che permette ad entrambe le squadre di effettuare una sostituzione in più. È successo ad Adrien Rabiot sostituito da Fofana come quinto cambio della partita, che ha permesso a Deschamps di usufruire di uno slot in più. Non è una novità assoluta, in questo mondiale si era già vista una situazone simile in Iran-Inghilterra con il portiere Hosseini uscito al 20' per trauma cranico.