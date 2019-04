© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce, vincendo di misura lo scontro diretto per l'alta classifica del girone B dell'Eccellenza sul campo dell'Audace, ha raggiunto il secondo postoin classifica, affiancando proprio l'Audace all'inseguimento del Tor Sapienza, avanti di un punto. Tra i protagonisti del successo della squadra dell'Arce a Genazzano, il difensore 28enne Gianluca Colò ex tra gli altri del Morolo che di testa all'80' ha siglato la rete del successo degli uomini di Campolo. Sulla partita c'è stato il preannuncio di reclamo dell'Audace in quanto la gara sarebbe terminata 1'45" prima del tempo regolare. Staremo a vedere le decisioni del giudice sportivo. Gianluca Colò si racconta in esclusiva al Messaggero.«Quest'anno sono tornato al goal dopo due stagioni nelle quali ero rimasto a secco- ha spiegato Gianluca Colò- anche se sono un difensore, mi spingo spesso in avanti provando a sfruttare le mie doti in aria di rigore. Sono molto bravo nei colpi di testa. Domenica mi è andata bene. Quest'anno sono già al terzo centro, due in campionato ed uno in Coppa Italia. In campionato avevo già fatto goal in Arce-Cavese gara vinta da noi con il risultato all'inglese. Ma segnare in una gara così importante e su un campo difficile come quello dell'Audace ha un sapore speciale, sono felicissimo».«Ora siamo al secondo posto grande risultato, ma ci sono sei squadre in piena lotta e tutte a pochi punti- ha aggiunto Colò- a mio parere non abbiamo il calendario piu' fac ile. Avremo infatti il Sora in trasferta e quattro scontri con squadre in lotta per la salvezza. Posso dire per esperienza diretta che chi si gioca la salvezza, gioca ogni gara alla morte non ti regala nulla. Ricordo lo scorso anno con il Morolo, costammo il secondo posto al Team Nuova Florida. Dovremo essere bravi a lottare in tutte le gare e divertirci».«Domenica dopo la gara, mentre tutti festeggiavano giustamente, io pensavo che ancora mancano cinque gare e per fare qualcosa di straordinario e raggiungere un obiettivo storico dovremo vincerle tutte- incalza il difensore dell'Arce- A mio parere delle sei squadre in lotta per promozione diretta in D e spareggi playoff, Ausonia e Pomezia hanno le rose piu' forti del campionato. Audace e Tor Sapienza possono vantare i giovani piu' bravi del girone, mentre il Sora ha il fattore ambiente ed il tifo superiore a tutte. Noi dovremo giocare tutte le gare al massimo, poi a fine stagione tireremo le somme. Finora è stato un campionato per noi entusiasmante».