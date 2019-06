Una notizia importante per l'Arce: il bomber Andrea Pintori si è accordato con la società attaverso un contratto che lo legherà con i colori gialloblù anche per il campionato 2019/2020. L'esperto attaccante, classe 1980, ha concluso la stagione con ben 27 reti all'attivo, 25 in campionato e 2 in Coppa Italia.

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA