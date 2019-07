© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce del neo tecnico Emiliano Adinolfi, dopo il brillante terzo posto della passata stagione, vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo camionato regionale di Eccellenza, girone B. Per riuscire nell'intento il patron Alessandro Marrocco ha messo su una squadra di assoluta qualità con scelte di mercato oculate e di livello. Tra gli arrivi, Davide Benedetti, Fabio Savone, Simone Casalese, Shainas, spicca sicuramente il nome di Franco Calcagni un bomber di razza, ex Vastogirardi in Molise dove in 81 gare ha realizzato ben 80 reti. In precedenza tra le altre Cassino, Morolo, Viterbese, Belluno, Roccasecca, Orvietana. Tanta serie D ed un ottimo settore giovanile nel Perugia con 30 presenze e 24 reti. In totale per lui che oggi ha 31 anni, 316 gare ufficiali giocate condite da ben 166 reti.Franco Calcagni si racconta al Messaggero.«Torno nell'Eccellenza laziale e in una squadra ciociara sicuramente con qualche capello bianco in più. Ma a parte gli scherzi torno ovviamente con grande motivazione e senso di appartenenza verso quella che è la mia regione. Rispetto al passato ho una maturità diversa che mi aiuterà. Tra Lazio e Molise dove ho trascorso le ultime fantastiche stagioni- ha spiegato Franco Calcagni- la differenza ovviamente c’è. Il Molise è una piccola regione e questo fatto rende il campionato meno competitivo rispetto al Lazio, anche se a dire il vero mi sono trovato bene».«Ho scelto l’Arce- ha aggiunto l'attaccante cassinate- perché il presidente Marrocco mi cerca da tanto tempo e mi ha sempre manifestato tanta stima. Inoltre non ho potuto affrontare l’impegno della serie D vinta sul campo in Molise per motivi famigliari e avvicinarmi a casa era diventata una priorità. Ci tengo a dire però che non ho valutato alcuna proposta arrivatami se non quella dell’Arce, ho accettato di vestire questa maglia a scatola chiusa».«Il mio compagno di reparto sarà Andrea Pintori? Il curriculum di Pintori parla per lui, nonostante l’età è ancora un giocatore importantissimo e può portare la sua esperienza e la sua qualità al servizio della squadra. Un attaccante strepitoso, completo. Da parte mia spero di fare altrettanto e cercherò di essere un valore aggiunto. Ovviamente come caratteristiche- ha incalzato Calcagni- credo che possiamo completarci, bisogna solamente lavorare sodo e poi sarà il campo a parlare. A me piace parlare sempre di obiettivi comuni perché poi vanno di pari passo con quelli personali. Sicuramente dobbiamo disputare un campionato importante senza porci dei limiti»«La rosa è giovane ma composta da giocari importanti e come detto prima il campo è l’unico giudice. Manco da qualche anno dal Lazio e onestamente- ha concluso il neo attaccante dell'Arce- non conosco neanche bene la composizione dei gironi. Detto questo ho visto che la Tivoli ha allestito una squadra forte oltre alle due Pomezia. Spero però che, a prescindere dalle squadre partecipanti, sia un campionato equilibrato come quello dell’anno scorso».