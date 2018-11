© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce di mister Stefano Campolo dopo un avvio difficile si trova a sorpresa al secondo posto nel giornone B del campionato regionale di Eccellenza. E' a pari merito di Tor sapienza e Pomezia e tutte e tre inseguono la capolista Sora da un distacco di cinque punti. L'Arce in undici giornate è stata protagonista di tre rimonte impossibili. Cele racconta il mister Stefano Campolo, al ritorno ad Arce dopo due ottime stagioni a Morolo.«Abbiamo fatto gtre grandi rimonte ed anche a Morolo ci siamo andati vicini- ha spiegato Stefano camòolo, allenatore dell'Arce- iniziano ad essere un po' troppe (ride); nello sprcifico con l'Ottavia, dopo che il primo tempo si era chiuso 3 a1 per loro, abbiamo terminato la gara vincendo per 5 a 4con una grande prestazione; Con il Nettuno eravamo sotto 3-2 nel primo tempo e siamo riusciti a vincere per 5-3 e ieri ad Ausonia dal 2-0 per loro abbiamo terminato in parità per 2-2 sfiorando in due occasioni la terza rete».«Sinceramente è difficile spiegare certi risultati. Alla base di tutto c'è il lavoro quotidiano e la grande applicazione dei ragazzi. Siamo una squadra che non molla mai, con grande carattere. Quando le cose non andacano bene ho sempre sostenuto che avremmo recuperato, il lavoro paga sempre. Ora stiamo andando bene, ma non siamo dei fenomeni, puntiamo a raggiungere la salvezza quanto prima».«E' chiaro- aggiunge Campolo- che quando si fanno queste grandi rimonte bisogna essere preparati molto bene a livello atletico ma anche mentali. A volte sotto di due reti si può mollare facilmente. Poi in molte occasioni si indovinano i cambi e c'è sicuramente un pizzico di fortuna. Ma tengo a sottolineare che il merito è dei ragazzi, soprattutto fa fatto un plauso ai piu' esperti che si mettono a completa disposizione dei piu' giovani svolgendo il ruolo di chiocce. Ora pensiamo a preparare al meglio i prossimi impegni. Siamo anche ai Quarti di Finale di Coppa Italia regionale non ci accontentiamo».Sicuramente importante ai fini dei risultati la competenza della società guidata dal patron Alessandeo Marrocco che lascia lavorare con tranquillità staff e squadra e parallelamente gli è sempre vicino.