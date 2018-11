© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce di mister Stefano Campolo è stata sconfitta in casa a Ceprano questa mattina 1-0 dall'Audace di Marco Di Rocco che ha vinto grazie ad un rigore un po' generoso trasformato da Marchionni ad inizio gara. La partita era valida per la dodicesima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. L'Arce è rimasta a quota 18 punti in classifica, nelle zone alte, ma ha perso una ghiotta occasione per avvinare la vetta guidata dal Sora oggi sconfitto sul campo dell'Ottavia.«Gara da dimenticare al piu' presto, abbiamo giocato male. Una giornata storta dopo sette risultati utili consecutivi può starci. Nessun dramma. Resettiamo subito e da martedì si riparte con lo spiriro arrebbante che ci contraddistingue- ha spiegato mister Stefano Campolo- dispiace, potevamo salire in classifica, ma nel calcio può succedere».«La sconfitta è frutto di una prestazione negativa- ha aggiunto Campolo- non c'entra assolutamente la partita di Coppa Italia di mercoledì quando siamo stati sconfitti in casa 2-1 dal Team Nuova Flòorida. Siamo pronti a ripartire già dalla gara di domenica prossima a Lavinio».L'Arce che ha il secondo miglior attacco dopo il Sora con 21 reti realizzate in 12 gare come il Nettuno, mentre i sorani ne hanno fatte 26, deve comunque migliorare nel reparto difensivo dove con 19 reti subite ha la seconda peggior difesa dopo lo stesso Nettuno che ha subito 25 reti.