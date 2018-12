© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce è stata sconfitta questo pomeriggio ad Ardea dal Team Nuova Florida per 3-1 ed è stata estromessa dalla Coppa Italia regionale riservata alle squadre che militano in Eccellenza. Dopo il vantaggio dei locali con Piro era Andrea Pintori a regalare il momentaneo pareggio ai ciociari. Nel finale una doppietta di Rossi fissava il punteggio sul 3-1 in favore del Team Nuova Florida. La compagine di mister Andrea Bussone si era già imposta all'andata per 2-1 a Ceprano ed ha quindi guadagnato l'accesso al turno successivo.«Abbiamo disputato una grandissima prestazione restando in partita fino all'85'- ha spiegato Stefano Campolo, allenatore dell'Arce- poi ci siamo sbilanciati per cercare il goal del vantaggio che ci avrebbe portati almeno ai supplementari, ma abbiamo subito due reti. Complimenti a loro, sono stati bravi. Sono una grande squadra. Bisogna anche dire che tra squalifiche ed infortuni avevamo ben sei assenze».Ora testa al campionato. Domenica mattina alle 11 a Ceprano big match contro la capolista Sora che ha due punti in piu' dei gialloblù. La società ha deciso per la giornata gialloblù. Non saranno validi gli abbonamenti ma si pagherà l'ingresso 5 euro. Le entrate alla tribuna saranno separate: i tifosi di casa potranno parcheggiare nell'area del palazzetto dello sport, i sorani a quella degli spogliatoi.«Al sora penseremo da venerdì» si è limitato a dire Campolo.