L'Arce del patron Alessandro Marrocco, militante nel campionato regionale di Eccellenza, girone B, dopo la sconfitta rocambolesca a Formia di domenica scorsa è pronta a vivere una giornata storica per il club e la città. Domani mattina per la seconda giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, riceverà il Casal Barriera che alla prima giornata ha superato il Sora. Giornata storica perchè dopo due anni si torna a giocare al Lino De Santis di Arce.Il punto della situazione è affidato al direttore tecnico dell'Arce, Eddie Fasani: «Domani per la città di Arce, la squadra e tutti i tifosi sarà una giornata indimenticabile. Debutteremo al rinnovatisismo Lino De Santis. Sarà un'emozione unica. Per chi come me qui ha vissuto tanti anni di calcio sarà un mix di emozioni. Ricordi di battaglie vinte e perse, della storia calcistica della città. Era un campo in terra, ora è diventato in sintetico, moderno, all'avanguardia grazie all'impegno della famiglia Marrocco- ha spiegato Eddie Fasani- una struttura completamente rinnovata».«Ma ancora non è finito. Ci sarà un nuovo campo di calcio ad 8 uno di calcio a 5, ben 14 spogliatoi, un centro commerciale, una vera e propria cittadella dello Sport. Torniamo ad Arce, al Lino De Santis dopo due anni e dobbiamo assolutamente brindare questo debutto con un successo. Arce ci sarà vicina e ci sarà una spinta in piu' ma dovremo essere noi ad essere bravi a superare una squadra che è compatta e difficile da affrontare quale è il Casal Barriera. A Formia- ha aggiunto Fasanni- domenica scorsa abbiamo forse peccato un po' di carattere. Rispetto a quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto nella passata stagione quando siamo andati vicini alla vittoria del campionato arrivando terzi, abbiamo perso un po' di identità bisogna riacquistarla subito. Il mister Emiliano Adinolfi ha lavorato molto e bene in settimana su vari aspetti, faremo una grande gara».«Domenica scorsa siamo stati anche sfortunati, ma l'Eccellenza è un campionato difficile dove un piccolo dettaglio può fare la differenza. Noi sappiamo di essere forti e vogliamo migliorare quel terzo posto, ora tocca però dimostrarlo sul campo- ha incalzato il dt dell'Arce- il carattere in certe gare è fondamentale. La squadra sta bene ed a parte qualche acciacco come quello di La Rosa non ha problemi di infortuni. In piu' è arrivato l'esterno Lombardi, 20 anni che a me piace molto. Debbo dire che abbiamo Under validissimi che con gli esperti possono solo migliorare. Dovranno essere proprio i giocatori piu' maturi a guidare questi ragazzi verso traguardi importanti che tutti vogliamo. C'è tanta fiducia e giocare nel rinnovato Lino De Santis sarà l'arma in piu'».