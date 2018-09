© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arce di mister Stefano Campolo cerca riscatto a Cave sul campo della Cavese ancora imbattuta e con zero goal subiti. I ciociari dopo la vittoria nella gara d'esordio ad Itri vengono da due sconfitte consecutive con Morolo e Pomezia.«E' vero che finora abbiamo raccolto solo tre punti, ma mancano ancora 31 partite e ci sono mezzi spazio e tempo per raggiungere i nostri obiettivi che sono prima di tutto la permanenza nella categoria, poi quello di fare bene- ha spiegato l'allenatore dell'Arce, Stefano Campolo- Domenica contro il Pomezia, abbiamo disputato una buonissima gara. Abbiamo purtroppo perso, ma contro una squadra, che ad oggi è più forte, e che ha grandissime possibilità di vincere il campionato. In questi casi, dopo una gran bella prestazione, bisogna dare la mano agli avversari e fargli i complimenti».«Domenica prossima andremo a Cave- ha aggiunto Campolo- Come tutte le gare, sarà una partita in cui i dettagli faranno la differenza. Noi ci stiamo preparando al meglio. Sarà fondamentale l'approccio. Loro giocheranno davanti al loro pubblico vorranno fare bene con una partenza sicuramente a razzo. Ma se loro partiranno a mille, noi abbiamo l'obbligo di partire a duemila».Per quanto riguarda la formazione, mister Campolo dovrebbe avere tutta la rosa a sua disposizione eccezione fatta per il portiere Mouton che dovrebbe tornare disponibile dalla prossima gara. Probabile in attacco il tridente offensivo composto da Gianmarco D'Alessandris, Andrea Pintori e Sandro Buonanno.