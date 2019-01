In questo weekend, nel campionato d'Eccellenza Lazio, ci sarà una sfida molto interessante tra Pomezia e Arce, ossia la terza e la quarta forza del campionato. Il tecnico dell'Arce Campolo è pronto a questo big match: "E' una partita quasi proibitiva, ci aspetta una squadra molto forte, che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, sicuramente è la più forte del nostro girone. Hanno pochissimi punti deboli, quindi dobbiamo cercare di approfittare di ogni occasione disponibile, serve la partita perfetta. Dal canto nostro cercheremo di dare sfogo al pressing sul portatore di palla, sicuramente il nostro punto di forza".

