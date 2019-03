© RIPRODUZIONE RISERVATA

iIl tira e molla si è concluso nel modo più logico: il derby ciociaro di Eccellenza tra Arce 1932 e Insieme Ausonia, in programma domenica mattina sul campo di San Giovanni Incarico, si giocherà a porte chiuse. L'ordinanza è arrivata oggi, dopo che nei giorni scorsi c'erano state polemiche per la decisione, presa dal sindaco di San Giovanni, di concedere l'accesso ai soli tifosi di casa, vietando la trasferta a quelli di Ausonia perché c'era il timore di non poter garantire l'ordine pubblico in una gara che ha grande valore nella corsa d'alta classifica delle due squadre.L'Insieme non aveva accolto bene la decisione del sindaco del comune che ospita la gara, manifestando il proprio disappunto attraverso un comunicato pubblicato sui social. Allertata da questa situazione di disagio, anche la Questura di Frosinone e la Prefettura si sono mosse, chiedendo informazioni e paventando eventuali problemi di ordine pubblico. Alla fine, restando fermo il problema di garantire l'ordine pubblico in occasione di questa gara, è arrivata la decisione di chiudere l'incontro a tutti i tifosi.