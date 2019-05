Victor Hugo Hurtado, arbitro boliviano, è morto mentre dirigeva la gara tra Club Always Ready e Club Deportivo Oriente Petrolero. Il direttore di gara avrebbe subito un arresto cardiaco dopo aver collassato mentre stava in mezzo al campo a dirigere l'incontro, poi portato a conclusione sul 5-0 dal quarto uomo. La tragedia è andata in diretta sul canale tv che stava trasmettendo la gara.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftigosportsbo%2Fvideos%2F1351556358328960%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>





