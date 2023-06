Siviglia-Roma, Massimo Ghini: «L'arbitro Taylor è stato scandaloso, si è consumato un atto vergognoso»

Siviglia Roma secondo Massimo Ghini. La partita non si può giocare nuovamente. Ma resta «lo scandalo» di un arbitraggio che ha danneggiato la Roma. L'attore, noto tifoso giallorosso, non ha dubbi. Senza voler fare «un piagnisteo» accusa la direzione della gara dell'inglese Taylor e, sanza giri di parole, all'AdnKronos afferma: «Ritengo che l'atteggiamento generale di questo arbitro debba essere deplorato in maniera vera. Quello che si è consumato ieri sera è un atto vergognoso, uno scandalo. Il Siviglia è sicuramente una squadra che ha dei valori ma lo scandalo dell'arbitro inglese vorrei che venisse definito come tale perché mi sento preso in giro. Non possiamo fare altro, il risultato è quello che è. Ma vorrei che tutto ciò fosse denunciato».

Mourinho, gli insulti all'arbitro Taylor indignano la stampa spagnola e britannica: tutti contro lo Special One

Mourinho furioso con Taylor: ecco tutti gli errori dell'arbitro di Siviglia-Roma, finale di Europa League

Secondo Ghini brucia il fatto «di aver perso oltre alla coppa anche milioni di euro che per noi sono fondamentali sulla base di qualcuno che ha diretto in quella maniera così vergognosamente di parte».

«Per questo Mourinho ha fatto un miracolo con una rosa che hanno trascorso metà dell'anno chiusa dentro un'infermeria, con degli atleti che non sono realmente all'altezza di poter affrontare una sfida del genere, con dei campioni che purtroppo la sfortuna non ci ha regalato al meglio. La Roma ha fatto il meglio di quello che poteva fare», conclude.