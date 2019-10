Rieti, offese e insulti sessisti verso arbitro donna: 10 turni di stop

Ultimo aggiornamento: 16:12

Insulti di natura sessista verso l': dieci giornate di squalifica. Questa la decisione del giudice sportivo regionale che ha motivato così la squalifica di Paltemio Barbetti, giocatore in questa stagione in forza al Passo Corese. I fatti si riferiscono alla gara Vis Subiaco-Passo Corese di domenica scorsa, 27 ottobre, quando il 30enne mediano romano è stato espulso dall'arbitro Giada Mammuccari della sezione di Albano Laziale nel finale del match per doppia ammozione. «Alla notifica del provvedimento e a fine gara - si legge nel comunicato del giudice sportivo - rivolgeva all'arbitro gravi offese e insulti di natura sessista. Sanzione così determinata in virtù all'art. 28 comma 2 del Cgs».