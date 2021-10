L'arbitro aggredito torna in campo, a vederlo anche Trentalange, presidente dell'Aia

Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:41

Colpito sì, ma non di certo affondato. Andrea Felis, dopo il terribile episodio di domenica, nella gara tra Oleggio Castello-Carpignano in cui è stato preso a pugni dall'allenatore della squadra ospite, torna in campo con il fischietto in bocca e i cartellini nel taschino. L'arbitro piemontese, per nulla intimidito, domenica alle 11 dirigerà Pro Vercelli-Pro Sesto del campionato Under 15, e in tribuna ci sarà anche uno spettatore speciale a osservarlo, e a stargli vicino. Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia, infatti, dopo essere andato a trovarlo all'ospedale per verificare le sue condizioni, esprimerà la solidarietà ad Andrea, e a tutti gli arbitri italiani vittime di aggressioni, che nessuno è solo, anzi.