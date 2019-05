Serie A, cabina unica Var: via alla sperimentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea diventa progetto. Anzi, vera e propria sperimentazione. L’idea è quella di creare un centro unico per la regia Var, che dalla prossima stagione sia collocato a Coverciano, e nel quale far convogliare tutte le immagini delle gare di serie A che saranno sottoposte a revisione arbitrale. L’annuncio lo aveva dato, qualche tempo fa, il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, che l’altro ieri, parlando a Toscana Tv, è andato oltre, annunciando la posa della prima pietra: «Domenica partiremo con la sperimentazione off-line. La sede, per questa prima fase, sarà a Roma».Dove, esattamente, per il momento è top secret ma l’idea più concreta è che possa essere dalle parti dell’Olimpico. «Con un’unica centrale Var si risparmierà sul piano economico e ci sarà maggiore trasparenza, perché i dirigenti delle società saranno invitati a vedere come lavoriamo e come funziona il Var».LA PAROLASarà un primo (piccolo) passo verso quel “dono della parola” che tanti vorrebbero per la classe arbitrale. «Ma ancora non siamo pronti in Italia», ha sempre sostenuto Nicchi, ribadendo il concetto di voler fare un passo alla volta: «Faremo diffusione dei regolamenti, rispondendo settimanalmente a ciò che succede nelle partite. Daremo finalmente delle risposte sul modo in cui applicheremo le regole per tranquillizzare tutti. Si parla troppo senza conoscere bene le cose, quando si parla di Var». Parole che hanno un nesso con quanto rivelato in tv da Rizzoli domenica sera, quando ha spiegato l’uso della tecnologia tridimensionale non solo per il fuorigioco ma anche in altre situazioni, come appunto è stata quella del fallo di mano di Cacciatore, che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore in Napoli-Cagliari. A Coverciano, i lavori per realizzare il centro Var sono già iniziati e quando saranno terminati le sale accoglieranno sia i tecnici che gli arbitri, che avranno a disposizione sempre gli stessi strumenti, tecnologicamente avanzati, in modo da mettere tutti nelle stesse condizioni di utilizzo. A coordinare il lavoro delle sale Var saranno degli arbitri specializzati, da scegliere tra coloro che a fine di questa stagione smetteranno (Banti e Mazzoleni su tutti).«Per creare un corpo di specialisti sarà necessario cambiare la norma e lo faremo questa estate. Pensiamo a incarichi quadriennali, in modo da dare garanzie a smetterà di arbitrare», ha spiegato ancora Nicchi. Tra i “varisti” non ci sarà comunque Rocchi, almeno all’inizio; perché, nonostante abbia raggiunto i 45 anni di età farà un altro anno in campo.