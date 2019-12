© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua ultima partita da internazionale sarà dopodomani, probabilmente al Wanda Metropolitano di Madrid. Il giorno dell’addio di Gianluca Rocchi all’Europa (e al resto del mondo) è arrivato. L’Aia ha comunicato che il suo posto, tra gli arbitri italiani Fifa (che sono 10) verrà preso da Mariani, inserito nell’elenco dei nuovi direttori di gara internazionali. Per salutare l’Italia, invece, Rocchi avrà ancora sei mesi di tempo, in quanto fino a giugno continuerà a fischiare, come ha fatto ieri nel lunch-match di Lecce. Una partita, quella tra i pugliesi e il Genoa, caratterizzata dalle due espulsioni genoane, che hanno infuriare Thiago Motta e non solo. Due “doppi gialli” mostrati ad Agudelo (giusti entrambi) e Pandev, con quest’ultimo che becca il primo giallo per una clamorosa simulazione in area (con tanto di reprimenda verbale da parte di Rocchi) e il secondo, pochi minuti dopo, per un fallo a centrocampo, il cui fischio è stato platealmente contestato da Pandev.Rocchi, in precedenza, si era assunto la decisione di convalidare il primo gol del Genoa nonostante Pinamonti parta in fuorigioco, considerando ininfluente la posizione dell’attaccante rossoblù rispetto al rinvio del portiere del Lecce, pallone poi mandato in rete da Pandev con un tiro da centrocampo. Con Rocchi che è sull’uscio dei campi di calcio, c’è un Fabbri che dimostra, purtroppo ancora una volta, di non essere in grado di raccogliere eredità pesanti, come lo sono non solo quella di Rocchi ma anche come lo sono state quelle di Tagliavento, Banti e Mazzoleni, per esempio. Il ravennate fallisce il “big-match” con valutazione del tutto sbagliate nella gestione dei cartellini su falli facilmente classificabili.Dopo il caso-Lapadula a Lecce di qualche settimana fa, ieri l’arbitro Abisso (e il Var Di Paolo, uno dei migliori al video) hanno preso la decisione giusta: annullare la rete di Quagliarella perché Jankto (al quale è finito il pallone, poi servito di nuovo al compagno di squadra) entra in area prima che il doriano calci il pallone dagli undici metri. Senza problemi le assegnazioni dei calci di rigore alla Spal (Magnani scalcia da dietro Paloschi in area e Orsato fischia senza esitazione), al Milan (la spinta di Bani a Piatek è evidente) e al Sassuolo (fallo di mano in area di Lykogiannis). Chiffi salvato da Guida (Var) nel rigore concesso al Bologna nel finale di partita contro il Milan.